Ученые: голодание поможет в лечении рака

Диеты на основе голодания и гормональная терапия могут помочь в деле лечения рака груди, как показало исследование.

Повторяющие эффект голодания диеты в сочетании с гормональной терапией обладают потенциалом в деле лечения рака груди, как установили ученые из Университета Южной Каролины. В ходе опытов на мышах и в двух небольших по масштабу исследованиях лечения рака груди у людей ученые выяснили, что голодание повышает уровень инсулина в крови, инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1) и лептина.

Среди мышей этот эффект повышал силу гормональных лекарств для борьбы с раком тамоксифена и фулвестранта, замедляя выработку в организме резистентности к ним. Результаты лечения 36 женщин гормональной терапией вкупе с диетой на основе голодания выглядят многообещающими, однако ученые говорят, что всё ещё рано говорить, подтвердится ли этот эффект в ходе крупномасштабных клинических исследований.

Практически 80% всех опухолей груди имеют выраженность рецепторов эстрогена или прогестерона. Эти болезни лечат гормональной терапией за счет блокирования процесса присоединения гормонов к рецепторам на клетках рака или с помощью снижения выработки организмом гормонов. Нередко в лечебных целях используется эндокринная терапия, но со временем у женщин к ней вырабатывается резистентность.