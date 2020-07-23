Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если неправильно чистить уши 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как правильно чистить уши
Фото: depositphotos.com
Еще в детстве нас приучают чистить уши ватными палочками. Но, оказывается, такой способ может привести к негативным последствиям, о который сейчас расскажет «Рамблер».
Во время чистки ушей ватными палочками сера проталкивается к барабанной перепонке, где она уплотняется. Таким образом образуются серные пробки. Это может привести к сильнейшей боли из-за воспалительного процесса в среднем ухе и потере слуха.
«Более 40% травм происходит при чистке ушей ватными палочками»,
заявил оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru.
Скорее всего, в этом момент у многих назревает вопрос: «А как же тогда избавиться от серы?». Уши устроены так, что способны очищаться самостоятельно, постепенно выводя лишнюю серу наружу. Соответственно, при чистке ватными палочками вы просто-напросто запихиваете ее обратно.
Сера просто необходима для поддержания здоровья ушей. Она способствует их очистке, защищает от пересыхания, борется с бактериями и грибками, а также не позволяет попасть в уши частицам грязи

Как правильно чистить уши

Лучший способ гигиены наших ушей — это аккуратное гигиеническое мытье ушной раковины и зоны во круг входа в наружный слуховой канал при умывании или при приеме душа. Таким образом удаляются излишки серы, но не происходит нарушение защитного внутреннего слоя.
Видео дня. Как похудеть, но не заболеть
Комментарии
Болезни и лекарства , Владимир Зайцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
Россияне после COVID-19 стали жутко потеть
Россияне после COVID-19 стали жутко потеть
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
02:32
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
ЗОЖ
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
01:53
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
00:57
В ВОЗ объяснили повторную вспышку COVID-19 в Европе
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение