Еще в детстве нас приучают чистить уши ватными палочками. Но, оказывается, такой способ может привести к негативным последствиям, о который сейчас расскажет «Рамблер».

Во время чистки ушей ватными палочками сера проталкивается к барабанной перепонке, где она уплотняется. Таким образом образуются серные пробки. Это может привести к сильнейшей боли из-за воспалительного процесса в среднем ухе и потере слуха.

«Более 40% травм происходит при чистке ушей ватными палочками»,

— заявил оториноларинголог заявилоториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru.

Скорее всего, в этом момент у многих назревает вопрос: «А как же тогда избавиться от серы?». Уши устроены так, что способны очищаться самостоятельно, постепенно выводя лишнюю серу наружу. Соответственно, при чистке ватными палочками вы просто-напросто запихиваете ее обратно.

Сера просто необходима для поддержания здоровья ушей. Она способствует их очистке, защищает от пересыхания, борется с бактериями и грибками, а также не позволяет попасть в уши частицам грязи

Как правильно чистить уши

Лучший способ гигиены наших ушей — это аккуратное гигиеническое мытье ушной раковины и зоны во круг входа в наружный слуховой канал при умывании или при приеме душа. Таким образом удаляются излишки серы, но не происходит нарушение защитного внутреннего слоя.