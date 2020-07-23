Еще в детстве нас приучают чистить уши ватными палочками. Но, оказывается, такой способ может привести к негативным последствиям, о который сейчас расскажет «Рамблер».
Во время чистки ушей ватными палочками сера проталкивается к барабанной перепонке, где она уплотняется. Таким образом образуются серные пробки. Это может привести к сильнейшей боли из-за воспалительного процесса в среднем ухе и потере слуха.
«Более 40% травм происходит при чистке ушей ватными палочками»,
— заявил оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru.
Скорее всего, в этом момент у многих назревает вопрос: «А как же тогда избавиться от серы?». Уши устроены так, что способны очищаться самостоятельно, постепенно выводя лишнюю серу наружу. Соответственно, при чистке ватными палочками вы просто-напросто запихиваете ее обратно.
Сера просто необходима для поддержания здоровья ушей. Она способствует их очистке, защищает от пересыхания, борется с бактериями и грибками, а также не позволяет попасть в уши частицам грязи
Как правильно чистить уши
Лучший способ гигиены наших ушей — это аккуратное гигиеническое мытье ушной раковины и зоны во круг входа в наружный слуховой канал при умывании или при приеме душа. Таким образом удаляются излишки серы, но не происходит нарушение защитного внутреннего слоя.