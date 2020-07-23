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Популярные мифы о клещах, из-за которых гибнут люди 

Мира Маркина 7 часов назад
Многие люди с пренебрежением относятся к клещам, считая, что эти насекомые не смогут им навредить. А между тем укус клеща может быть смертельно опасен.
"Рамблер" выяснил, вера в какие мифы о клещах может однажды обернуться трагедией.

Клещи водятся только в глубоком лесу

Увы, встретить этих насекомых можно даже в городском парке. Как правило, они прячутся в оврагах, на полянах, лужайках и рядом с водоемами. Важно помнить, что клещи садятся на верхнюю часть побега, а вот на низкой траве они не живут.

Клещей привлекает белый цвет

Многие люди убеждены, что клещи чаще всего атакуют людей, одетых в светлую одежду. Однако на самом деле эти насекомые вообще не различают цвета, поэтому, выбирая жертву, они уж точно не будут ориентироваться на ее наряд.

Если клеща вытащить сразу, он не успеет заразить

Для того, чтобы подцепить заразу от клеща, достаточно двух минут. За это время клещ успевает погрузить свой хоботок в кожу человека и пустить выделения слюнных желез. Далее клещ напитывается кровью, пока инфекция в организме человека размножается.
Вдобавок к этому, невозможно точно определить, когда именно присосался клещ. Какое-то время он может находиться на теле человека, подыскивая удобное место.
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Болезни и лекарства , Видео
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