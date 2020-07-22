5 симптомов, указывающих на проблемы с сердцем

С этими признаками необходимо незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать развития серьезных заболеваний.

Как передают «РИА Новости», кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова считает, что, «если не заниматься здоровьем, грозит катастрофа, которая может привести к смерти». Потому важно обратить на симптомы, которые могут свидетельствовать о проблемах с сердцем.

В частности, нужно насторожиться, если вы заметили у себя регулярную одышку при малейших физических нагрузках.

Особенно если она началась резко, без видимых на то причин. Также врач предупреждает, что при проблемах с сердцем часто возникает чувство сдавленности в груди как при движении, так и в состоянии покоя — это свидетельство того, что ваши сосуды потеряли былую эластичность из-за того, что забиты холестериновыми бляшками, что может грозить развитием тромбоза или инфаркта.

Третий и четвертый опасные сигналы — появление отеков нижних конечностей ближе к вечеру, которые иногда не исчезают за ночь, и нарушение сна. Из-за того, что сердце работает плохо, в результате чего жидкость задерживается в организме, «давление снижается, ускоряется сердечный ритм (90 ударов в минуту и больше).

Проявляются признаки ослабления сердечной мышцы: отеки на ногах, вода в животе, набухание печени, накопление жидкости в легких и одышка, которая усиливается в положении лежа», — объяснила кардиолог. В таких случаях человек просто не может заснуть, не опустив ноги и не подложив 3-4 подушки под голову. Также стоит обратиться к врачу, если в состоянии покоя ваш пульс поднимается до 90 ударов в минуту и выше — это прямое указание на аритмию, потому стоит незамедлительно пройти обследование у кардиолога.