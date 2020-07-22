Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стоит ли реально бояться бубонной чумы 

Анастасия Иванова 1 час назад
А вы знали, что бубонная чума, которой так пугают в СМИ и о которой многим известно благодаря одноименному роману Альбера Камю, никуда не уходила? Но стоит ли бояться страшной болезни? «Рамблер» разобрался в вопросе подробнее.
За последние 10 лет обнаружено около 20-ти тысяч случаев заражения чумой в мире. В Мадагаскаре и Мозамбике болезнь активна и по сей день, в России местом очагов могут стать южные район. Так что тот факт, что вспышки чумы были обнаружены в Монголии, врачей не удивил.
«Смертность от бубонной чумы сегодня, если есть антибиотики около 7%. Почему никто не говорит о туберкулезе, который не лечится никакими средствами?»
Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что бубонная чума встречается по всему югу России. Оказалось, заболевание начинает распространяться между людьми, только при длительном отсутствии лечения. Но пока это несколько вспышек, эпидемии бояться не стоит.
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров добавил:
«В Казахстане есть неблагоприятный район, где находится природный очаг бубонной чумы, которую распространяют большие и малые грызуны-песчанки».
Но, так как специалисты об этом знают и наблюдают за местом, панику поднимать рано.
Комментарии 1
Болезни и лекарства , Видео , Владимир Никифоров , Альбер Камю , Николай Малышев , Федеральное медико-биологическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пациент снова заболел COVID-19 спустя три месяца
Пациент снова заболел COVID-19 спустя три месяца
Как определить наличие паразитов в организме
Как определить наличие паразитов в организме
Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса
Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Стало понятно, переносят ли комары COVID
00:43
Стало понятно, переносят ли комары COVID
Коронавирус
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение