А вы знали, что бубонная чума, которой так пугают в СМИ и о которой многим известно благодаря одноименному роману Альбера Камю , никуда не уходила? Но стоит ли бояться страшной болезни? «Рамблер» разобрался в вопросе подробнее.

За последние 10 лет обнаружено около 20-ти тысяч случаев заражения чумой в мире. В Мадагаскаре и Мозамбике болезнь активна и по сей день, в России местом очагов могут стать южные район. Так что тот факт, что вспышки чумы были обнаружены в Монголии, врачей не удивил.

«Смертность от бубонной чумы сегодня, если есть антибиотики около 7%. Почему никто не говорит о туберкулезе, который не лечится никакими средствами?»

Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что бубонная чума встречается по всему югу России. Оказалось, заболевание начинает распространяться между людьми, только при длительном отсутствии лечения. Но пока это несколько вспышек, эпидемии бояться не стоит.

Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров добавил:

«В Казахстане есть неблагоприятный район, где находится природный очаг бубонной чумы, которую распространяют большие и малые грызуны-песчанки».

Но, так как специалисты об этом знают и наблюдают за местом, панику поднимать рано.