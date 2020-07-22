Страшные болезни курильщиков, о которых не говорят

О губительном влиянии сигарет на человека говорится на каждой пачке, но мало кто знает, к какой букет заболеваний на самом деле может подарить многолетнее курение.

Как выяснил "Рамблер", речь идет не только о пресловутом раке или других серьезных проблемах с легкими.

Сердечные проблемы

В результате курения может нарушаться структура сосудов, потому как табачная смола провоцирует спазмы.

Сердце старается получить как можно больше кислорода, поэтому начинает быстрее сокращаться. Однако вместо кислорода оно получает более легкий оксид кислорода, который соединяется с гемоглобином, не давая возможности тканям получать кислород.

Так, сердце получает угарный газ вместо кислорода. Работа всей сердечно-сосудистой системы ухудшается из-за кислородного голодания. А процесс отмирания сердечной мышцы — это инфаркт миокарда.

Кроме того, у курильщиков отмечают более высокую сворачиваемость крови, из-за чего могут образовываться тромбы в сосудах. Оторванные тромбы грозят инсультом и инфарктом. Долгое курение, по мнению специалистов, изнашивает сердце.

Опасные скачки

Так, курение может спровоцировать сахарный диабет, потому как приводит к скачку инсулина в крови. Ученые из Университета Колорадо доказали, что если у человека уже диагностирован диабет и он продолжает курить, его риск умереть становится втрое выше, чем у некурящего больного.

В табачном дыме содержится никотин и окись углерода, которые дают организму немедленную реакцию, а вот смола воздействует на органы медленнее. Так стимулируется симпатическая нервная система: сосуды кожи сужаются, сосуды мышц расширяются, а сердце бьется чаще, при этом повышается артериальное давление. Такие скачки для людей с диабетом могут быть очень опасными.

Язва и другое

Поджелудочная железа из-за курения снижает количество выделяемых ферментов. В результате в двенадцатиперстной кишке нейтрализация соляной кислоты происходит хуже, а сосуды, снабжающие желудок кровью, сужаются. В итоге кислород в ЖКТ в необходимом объеме не поступает. Из-за этого образуется язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Статистика показывает, что у курильщиков смертность от язвы в два раза выше, чем у некурящих.

При этом у курильщиков хуже работает кишечник, из-за чего нарушается стул и проявляется геморрой, может возникнуть атеросклероз сосудов поджелудочной железы.