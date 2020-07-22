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Мясников назвал способ избавиться от боли в спине 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Фото: @drmyasnikov.ru
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube.
По словам Мясникова, поясница — это обычно наиболее травмируемое место. Он объяснил, что боль в спине возникает, когда после неловкого движения межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Врач подчеркнул, что грыжа является основной причиной возникновения боли: «Боль в спине — вы побежите на МРТ, сто процентов увидите грыжу. А что тогда болит, если не грыжа?»
«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда»,
— отметил доктор.
По его мнению, операция не принесет «более точное выздоровление», чем систематические занятия физкультурой.
Врач также отметил, что хирургическое вмешательство не всегда проходит без осложнений: «Бывает, что после этого люди и ходить не очень могут». Избавиться от боли в спине при грыже может помочь лечебная гимнастика или физиопроцедуры, утверждается в передаче.
Ранее Мясников развеял миф о вреде кофе. По словам врача, употребление этого напитка снижает риск онкологии печени и цирроза, а также помогает при аритмии. Доктор также обратил внимание зрителей на то, что кофе улучшает память, помогает бороться с запорами и стимулирует укрепление костей.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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