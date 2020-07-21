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Эксперт назвал возможные пути заражения бубонной чумой 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Названы возможные пути заражения бубонной чумой
Фото: depositphotos.com
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил, что бубонная чума может передаваться воздушно-капельным путем. Но только в том случае, если возбудитель обернется по крови и осядет в легких.
В процессе конференции он также отметил, что если этого не произошло, тогда больной не сможет заразить бубонной чумой окружающих.
"Передача бубонной чумы [от человека к человеку] вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна",
— заявил инфекционист.
Кроме того, на сегодняшний день бубонная чума не несет никакой опасности. Так как ее можно вылечить, пропив курс антибиотиков.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что назван снижающий холестерин алкоголь.
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Болезни и лекарства , Владимир Никифоров , Федеральное медико-биологическое агентство
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