Названы возможные пути заражения бубонной чумой

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил, что бубонная чума может передаваться воздушно-капельным путем. Но только в том случае, если возбудитель обернется по крови и осядет в легких.
В процессе конференции он также отметил, что если этого не произошло, тогда больной не сможет заразить бубонной чумой окружающих.
"Передача бубонной чумы [от человека к человеку] вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна",
— заявил инфекционист.
Кроме того, на сегодняшний день бубонная чума не несет никакой опасности. Так как ее можно вылечить, пропив курс антибиотиков.
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