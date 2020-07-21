Названы возможные пути заражения бубонной чумой

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил, что бубонная чума может передаваться воздушно-капельным путем. Но только в том случае, если возбудитель обернется по крови и осядет в легких.

В процессе конференции он также отметил, что если этого не произошло, тогда больной не сможет заразить бубонной чумой окружающих.

"Передача бубонной чумы [от человека к человеку] вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна",

— заявил инфекционист.

Кроме того, на сегодняшний день бубонная чума не несет никакой опасности. Так как ее можно вылечить, пропив курс антибиотиков.