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Названы лучшие таблетки от сахарного диабета 

Medical Note 3 часа назад
Названы лучшие таблетки от сахарного диабета
Фото: Medical Note
О том, как выбрать эффективные лекарства от диабета, в интервью «Комсомольской правде» рассказали провизор Ольга Зорина и врач Алена Парецкая.
Важно понимать, что препараты подбирает только эндокринолог на основании показателей лабораторных тестов. Поэтому перед применением лекарств необходимо проконсультироваться со специалистом.
При диабете с ожирением часто назначается сиофор. Его также применяют при неэффективности лечения немедикаментозными методами (коррекция питания, дозированные физические нагрузки).
Диабетон рекомендуется для профилактики осложнений на фоне диабета. К ним относятся поражения сосудов, почек, артерий, глаз, мозга и сосудистых патологий.
Янувия назначается при монотерапии диабета в комбинации с коррекцией питания и дозированными нагрузками, чтобы улучшить контроль глюкозы.
При диабете второго типа для комплексного лечения на фоне коррекции диеты высокую эффективность демонстрирует глюкобай.
НовоНорм выписывают, если основное показание — неэффективность терапии зачет коррекции массы, изменений питания и дозированных нагрузок.
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Болезни и лекарства , Ольга Зорина , Комсомольская правда
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