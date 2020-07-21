Названы лучшие таблетки от сахарного диабета 

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О том, как выбрать эффективные лекарства от диабета, в интервью «Комсомольской правде» рассказали провизор Ольга Зорина и врач Алена Парецкая.

Важно понимать, что препараты подбирает только эндокринолог на основании показателей лабораторных тестов. Поэтому перед применением лекарств необходимо проконсультироваться со специалистом.

При диабете с ожирением часто назначается сиофор. Его также применяют при неэффективности лечения немедикаментозными методами (коррекция питания, дозированные физические нагрузки).

Диабетон рекомендуется для профилактики осложнений на фоне диабета. К ним относятся поражения сосудов, почек, артерий, глаз, мозга и сосудистых патологий.

Янувия назначается при монотерапии диабета в комбинации с коррекцией питания и дозированными нагрузками, чтобы улучшить контроль глюкозы.

При диабете второго типа для комплексного лечения на фоне коррекции диеты высокую эффективность демонстрирует глюкобай.

НовоНорм выписывают, если основное показание — неэффективность терапии зачет коррекции массы, изменений питания и дозированных нагрузок.