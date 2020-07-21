Названы лучшие таблетки от сахарного диабета 

О том, как выбрать эффективные лекарства от диабета, в интервью «Комсомольской правде» рассказали провизор Ольга Зорина и врач Алена Парецкая.
Важно понимать, что препараты подбирает только эндокринолог на основании показателей лабораторных тестов. Поэтому перед применением лекарств необходимо проконсультироваться со специалистом.
При диабете с ожирением часто назначается сиофор. Его также применяют при неэффективности лечения немедикаментозными методами (коррекция питания, дозированные физические нагрузки).
Диабетон рекомендуется для профилактики осложнений на фоне диабета. К ним относятся поражения сосудов, почек, артерий, глаз, мозга и сосудистых патологий.
Янувия назначается при монотерапии диабета в комбинации с коррекцией питания и дозированными нагрузками, чтобы улучшить контроль глюкозы.
При диабете второго типа для комплексного лечения на фоне коррекции диеты высокую эффективность демонстрирует глюкобай.
НовоНорм выписывают, если основное показание — неэффективность терапии зачет коррекции массы, изменений питания и дозированных нагрузок.