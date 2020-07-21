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Эксперт: бубонная чума не может передаваться от человека к человеку 

ТАСС и ещё 4 33 минуты назад
Эксперт назвал возможности передачи бубонной чумы
Фото: Depositphotos
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров уточнил, что если возбудитель обернется по крови и осядет в легких, то тогда больной с кашлем будет передавать его воздушно-капельным путем
Бубонная чума не является заразной и не может передаваться от человека к человеку. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
"Передача бубонной чумы [от человека к человеку] вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна",
— сказал он.
Он уточнил, что бубонная чума является легкой формой чумы, но если ее возбудитель обернется по крови и осядет в легких, тогда больной с кашлем будет передавать возбудитель воздушно-капельным путем. По его словам, это происходило в Средние века, без лечения болезни образовывались легочные формы.
На сегодняшний день это бактериальное заболевание легко лечится антибиотиками.
"Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. Она есть в Китае, Монголии. На Мадагаскаре была вспышка — более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день",
— заключил инфекционист.
Ранее в Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка, часто являющегося переносчиком данного заболевания.
В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что ведет мониторинг и контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.
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Комментарии
Болезни и лекарства , Владимир Никифоров , Федеральное медико-биологическое агентство , Роспотребнадзор
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