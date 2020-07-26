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Опасные ошибки, которые вы делаете, когда болит спина 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Самые опасные ошибки при болях в спине
Фото: depositphotos
Даже если вы не работаете в офисе, боль в спине вам наверняка знакома. Резкий подъем тяжестей, недостаток физической активности или «кондиционером надуло» — причин может быть множество. Неприятные ощущения в районе позвоночника испытывал, наверное, каждый. «Рамблер» расскажет о самых опасных ошибках, которые мы совершаем при болях в спине.

Сделайте зарядку

Нам кажется, что если болит спина — необходимо поскорее лечь. Но специалисты советуют сделать зарядку, которая поможет снять острую боль. Профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Василий Широков предлагает несколько упражнений:
«Вы можете походить на четвереньках, прогнуться в спине и принять позу молящегося, а затем лечь на спину и сделать велосипед. Важно, чтобы при этом не было усиления боли. Если заболело сильнее — прекращайте. Чередуйте упражнения 3-4 раза, чтобы нагрузка на мышцы менялась».

Самомассаж запрещен

Если чувствуете, что защемили или продули нерв, то никакого массажа в домашних условиях быть не должно. При неврологии боли интенсивные, тянущие или стреляющие. В таких обстоятельствах необходимо сразу идти к врачу. Самодельный массаж, в свою очередь, может нанести дополнительные травмы, которые усложнят процесс лечения.

Таблетки прописывает врач

Любые обезболивающие наносят вред здоровью (особенно, это касается печени). Да и если боли в спине настолько сильные, что требуют лекарств, обратитесь к врачу за оптимальным средством. Мази и гели человек вполне может использовать самостоятельно, так как они не несут системного эффекта.
В целом, врачи сходятся во мнении, что «здоровую спину не продувает», поэтому если вы чувствуете недомогания, то лучше сразу обратитесь к специалисту. Простая боль в спине может скрывать множество заболеваний.
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