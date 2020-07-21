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Как связаны ранние браки и алкоголизм 

Мира Маркина 2 часа назад
Как связаны ранние браки и алкоголизм
Фото: depositphotos.com
Согласно статистике, браки, заключенные до 21 года, распадаются чаще тех, которые были заключены в более зрелом возрасте. Однако, как выяснилось недавно, развод — не самый худший исход раннего брака. Почему? Выяснял "Рамблер".
Ученые из Университета Содружества Вирджинии исследовали данные более 1000 добровольцев с генетической предрасположенностью к алкоголизму. В ходе работы им удалось выяснить, что люди, вступившие в брак до 21 года, злоупотребляют спиртным гораздо чаще тех, кто позже женился или вышел замуж.
Вместе с тем предыдущие исследования показывали, что брак уменьшает риск развития зависимости от алкоголя. Теперь ученые считают, что это суждение справедливо лишь в отношении взрослых людей.
«Защитная функция не срабатывает в случае с молодыми супругами, они не могут оказать друг на друга положительное влияние»,
— прокомментировала результаты исследования Ребекка Смит, одна из авторов.
Таким образом, специалисты пришли к выводу, что люди, связавшие себя узами брака в раннем возрасте, чаще страдают от алкоголизма, если у них изначально была к нему генетическая предрасположенность.
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Болезни и лекарства , Ребекка Смит
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