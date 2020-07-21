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Россиянам объяснили опасность загара 

Lenta.ru и ещё 5 44 минуты назад
Россиянам объяснили опасность загара
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Хирург-онколог Константин Титов объяснил россиянам опасность загара. После нахождения на солнце кожа проходит через стадию термического ожога, что ведет к потере ее эластичности, преждевременному старению, пигментным пятнам и сухости. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
В случае серьезного солнечного ожога в коже погибают иммунные клетки. В результате у человека снижается иммунитет на некоторое время, и он чаще будет болеть простудными заболеваниями, предупредил врач. «Покраснение кожи — ожог первой степени, а образование волдырей — ожог второй степени», — напомнил он.
Кроме того, есть категории людей, которым загар противопоказан. Речь идет о людях с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками, а также рыжеволосых и блондинах.
«У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог», — отметил Титов.
По его словам, солнечный ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи, что через 20-40 лет может привести к развитию злокачественной опухоли — меланомы или рака кожи. При этом меланома среди онкологических заболеваний кожи наиболее агрессивна и опасна. В этой группе новообразований на нее приходится 80 процентов от всех смертей.
Ранее энтомолог и доктор биологических наук Анатолий Захаров предупредил россиян об опасности принятия солнечных ванн в парках. Угрозу представляют клещи, которые переносят энцефалит, и химические вещества, которыми обрабатывают газоны. Он посоветовал ставить на траву шезлонг или кресло.
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Болезни и лекарства , Новости , Анатолий Захаров , Константин Титов , ИА Sputnik
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