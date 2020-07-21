Врач назвал главные признаки больной печени 

Почти треть жителей планеты страдают от недугов этого важного органа. Терапевт Виктор Лишин озвучил симптомы, которые укажут на заболевания печени.

Медицинский специалист отмечает, что нередко люди воспринимают дискомфорт в области желчного пузыря за боли в печени. Однако поскольку болевых рецепторов в печени не имеется, то и болеть она не может. При этом есть ряд признаков, которые укажут на нездоровое состояние органа.

Так, если во рту появляется горечь, или возникает изжога, это повод проверить орган.

Кроме того, на развивающиеся недуги печени укажут сухость кожи, изменение цвета кожных покровов, зуд, общая утомляемость и снижением работоспособности. Со стороны пищеварительной системы могут наблюдаться диспепсические расстройства. Также не исключены головные боли и головокружение.

Если наблюдаются проблемы с печенью, врач рекомендует придерживаться правильного питания, отказаться от курения и алкоголя, а также после консультации с врачом применять гепатопротекторы, передает Newinform.