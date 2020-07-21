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Онколог объяснила пользу воды для кишечника 

РИА Новости и ещё 6 5 часов назад
Онколог объяснила пользу воды для кишечника
Фото: РИА Новости
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о пользе воды для здоровья кишечника.
По ее словам, с помощью воды кровь доставляет к клеткам питательные вещества и кислород, а также помогает выводить из организма токсины.
Кроме того, изменение питьевого режима помогает бороться с запорами, отметила врач.
"Между тем, часто вполне здоровые психически пациенты говорят мне, что не хотят пить. А если не будут себя заставлять — могут не пить вообще", — написала она в Instagram.
Смирнова раскритиковала такой подход и подчеркнула, что организм постоянно теряет влагу, особенно летом, поэтому восполнять ее запасы очень важно.
Говоря о норме потребления воды, она порекомендовала ориентироваться на чувство жажды.
"Когда организм чувствует нехватку жидкости, он посылает в мозг сигнал, и мы чувствуем жажду. Это — единственный критерий того, когда и сколько надо пить", — заключила специалист.
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Болезни и лекарства , Елена Смирнова
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