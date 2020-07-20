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Заболевания, похожие на COVID-19 

Александра Нечаева 9 часов назад
Заболевания, похожие на COVID-19
Фото: Depositphotos
Кажется, о коронавирусе с конца прошлого года написано столько, что перепутать его с другими заболеваниями уже не представляется возможность. Однако, существуют болезни, симптомы которых очень похожи на признаки коронавирусной инфекции. О том, какие болезни особо мнительные люди могут принять за коронавирус, рассказывает «Рамблер».

ОРВИ и ОРЗ

Высокая температура, головная боль, кашель, слабость — на первом этапе симптомы коронавируса, ОРЗ и ОРВИ весьма схожи, поэтому их вполне можно спутать. Тем не менее, отличия все же есть. Если помимо перечисленных выше признаков вас начинают беспокоить боль в горле и насморк, речь идет о простуде или гриппе.

Аллергия

Частым симптомом аллергического ринита является потеря обоняния, этот же признак является и одним из главных признаков заболевания коронавирусной инфекцией. Как отличить аллергию от COVID-19? Необходимо принять антигистаминный препарат и использовать капли для носа с противоаллергическим эффектом. Как правило, аллергики довольно быстро чувствуют улучшение, в случае же с коронавирусом обоняние так быстро не восстановится.

ЛОР-воспаления

С коронавирусом точно нельзя перепутать отит, а вот аденоидид и риносинусит вполне можно. Содержимое носа начинает стекать по задней стенке глотки, что может вызвать довольно сильные приступы кашля. Именно этот признак особо мнительные люди могут принять за проявление коронавируса. Однако чаще всего при этом начинает болеть и горло. В таком случае заражение коронавирусом можно исключить. Тем не менее, если у вас есть сомнения, лучше сдать мазки.
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