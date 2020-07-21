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На коже обнаружили симптом приближающегося инфаркта 

Профиль и ещё 2 4 часа назад
На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта
Фото: Профиль
На коже зачастую проявляются симптомы различных заболеваний, которые очень трудно выявить. Как рассказали специалисты, проблемы с сердцем не стали исключением. Выяснилось, что приближающийся сердечный приступ можно определить по состоянию кожи.
Как пишет портал Express, переизбыток белка ведет к образованию белесых комочков на коже. Врачи пояснили, что он откладывается не только под кожей, но и во внутренних органах, включая сердце. А большое количество белка не дает органу нормально функционировать. Отмечается, что такие комочки могут появиться на ладонях и в уголках глаз.
Также врачи посоветовали обратить внимание на появление желтовато-оранжевых наростов на веках. Они сигнализируют о повышенном уровне холестерина, что тоже может стать причиной инфаркта. Поэтому специалисты посоветовали изменить диету, включив в нее как можно больше растительной пищи, и отказаться от жирного и жареного.
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Болезни и лекарства , Инсульт
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