На коже обнаружен симптом приближающегося инфаркта

На коже зачастую проявляются симптомы различных заболеваний, которые очень трудно выявить. Как рассказали специалисты, проблемы с сердцем не стали исключением. Выяснилось, что приближающийся сердечный приступ можно определить по состоянию кожи.

Как пишет портал Express, переизбыток белка ведет к образованию белесых комочков на коже. Врачи пояснили, что он откладывается не только под кожей, но и во внутренних органах, включая сердце. А большое количество белка не дает органу нормально функционировать. Отмечается, что такие комочки могут появиться на ладонях и в уголках глаз.

Также врачи посоветовали обратить внимание на появление желтовато-оранжевых наростов на веках. Они сигнализируют о повышенном уровне холестерина, что тоже может стать причиной инфаркта. Поэтому специалисты посоветовали изменить диету, включив в нее как можно больше растительной пищи, и отказаться от жирного и жареного.