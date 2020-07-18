Американец заразился чумой от белки 

Житель американского штата Колорадо заразился чумой, пишет Denver Post.
По информации газеты, это первый случай инфицирования человека в данном штате с 2015 года.
Согласно предварительным заключениям медиков, мужчина заразился от белки.
К настоящему моменту пациент вылечился, отмечают врачи. По их мнению, поводов для паники нет.
В беседе с изданием ветеринар местного управления здравоохранения Дженнифер Хаус уточнила, что обычно чумой болеют грызуны. Тем не менее бывают случаи, когда инфекция передается другим животным, в том числе домашним кошкам и собакам. Люди же заражаются еще реже.
Большинство пациентов быстро выздоравливают благодаря антибиотикам.