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Ученые раскрыли механизм заражения человечества паразитом 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Раскрыли механизм заражения человечества паразитом
Фото: Public Domain / Wikimedia
Ученые Медицинской школы Университета Индианы в США раскрыли, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Об этом сообщается в статье журнала mBio.
Инфицирование токсоплазмой происходит в результате контакта с кошачьими экскрементами или же через употребление загрязненной воды или пищи. Этот паразит долгое время сохраняется в организме в виде цисты, и активируется при сниженном иммунитете. Попав в организм, он проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму.
Токсоплазма отключает сигнальную систему в клетке-хозяине, это приводит к активации белка IRE1. А он, в свою очередь, способствует перемещению клетки, соединяясь с внутренним цитоскелетом и влияя на форму.
Ученые также считают, что паразиты также могут изменять личность инфицированного человека.
Ранее «Рамблер» писал о том, как понять, что у вас глисты.
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