Раскрыли механизм заражения человечества паразитом

Ученые Медицинской школы Университета Индианы в США раскрыли, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Об этом сообщается в статье журнала mBio.

Инфицирование токсоплазмой происходит в результате контакта с кошачьими экскрементами или же через употребление загрязненной воды или пищи. Этот паразит долгое время сохраняется в организме в виде цисты, и активируется при сниженном иммунитете. Попав в организм, он проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму.

Токсоплазма отключает сигнальную систему в клетке-хозяине, это приводит к активации белка IRE1. А он, в свою очередь, способствует перемещению клетки, соединяясь с внутренним цитоскелетом и влияя на форму.

Ученые также считают, что паразиты также могут изменять личность инфицированного человека.