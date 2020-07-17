Как связаны герпес и депрессия 

Катализаторами для развития психических заболеваний могут стать совершенно разные вещи, в числе которых и наследственность, и глубокие жизненные потрясения. Но лишь недавно стало известно, что спровоцировать развитие такого серьезного недуга, как депрессия, может один из самых распространенных вирусов в мире. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Немецкие ученые из Вюрцбургского университета провели исследование и выяснили, что вирусы герпеса шестого типа играют основополагающую роль в развитии ряда психических расстройств.

Специалисты изучили мозжечок — отдел головного мозга, ответственный за равновесие и движение, а также за эмоции, восприятие, память и язык.

Один из главных структурных элементов мозжечка — нейроны Пуркинье. В ходе исследования эксперты установили, что у пациентов с биполярным расстройством и тяжелой депрессией значительная часть нейронов Пуркинье заражена вирусами герпеса шестого типа.

Исследователи впервые доказали, что такая разновидность герпесвируса инфицирует нервные клетки и провоцирует когнитивные нарушения, которые негативным образом влияют на настроение.

Эксперты сделали предположение, согласно которому вирусы герпеса шестого типа заставляют иммунную систему атаковать зараженные нейроны, что впоследствии приводит к хроническому воспалению. В дальнейшем ученые намерены выяснить, так ли это на самом деле, изучив на молекулярном уровне взаимодействие вируса и нервных клеток.