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Как связаны герпес и депрессия 

Мира Маркина 2 часа назад
Как связаны герпес и депрессия
Фото: depositphotos.com
Катализаторами для развития психических заболеваний могут стать совершенно разные вещи, в числе которых и наследственность, и глубокие жизненные потрясения. Но лишь недавно стало известно, что спровоцировать развитие такого серьезного недуга, как депрессия, может один из самых распространенных вирусов в мире. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Немецкие ученые из Вюрцбургского университета провели исследование и выяснили, что вирусы герпеса шестого типа играют основополагающую роль в развитии ряда психических расстройств.
Специалисты изучили мозжечок — отдел головного мозга, ответственный за равновесие и движение, а также за эмоции, восприятие, память и язык.
Один из главных структурных элементов мозжечка — нейроны Пуркинье. В ходе исследования эксперты установили, что у пациентов с биполярным расстройством и тяжелой депрессией значительная часть нейронов Пуркинье заражена вирусами герпеса шестого типа.
Исследователи впервые доказали, что такая разновидность герпесвируса инфицирует нервные клетки и провоцирует когнитивные нарушения, которые негативным образом влияют на настроение.
Эксперты сделали предположение, согласно которому вирусы герпеса шестого типа заставляют иммунную систему атаковать зараженные нейроны, что впоследствии приводит к хроническому воспалению. В дальнейшем ученые намерены выяснить, так ли это на самом деле, изучив на молекулярном уровне взаимодействие вируса и нервных клеток.
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