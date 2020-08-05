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Девушка приняла симптомы аппендицита за похмелье 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Девушка приняла симптомы аппендицита за похмелье
Фото: Lenta.ru
Жительница британского города Баллимина, Северная Ирландия, приняла симптомы аппендицита за похмелье. Ее историей поделилось издание Daily Mail.
19-летняя на тот момент Эмбер Скотт (Amber Scott) периодически жаловалась терапевту на боль в животе с 2017 года, однако врачи списывали неприятные ощущения на синдром раздраженного кишечника.
В 2019 году она почувствовала себя плохо после Дня святого Патрика: у нее резко заболел живот. Сначала они с матерью решили, что это симптом похмелья, однако боль не прекращалась. Спустя два дня девушка обратилась в больницу, ей диагностировали аппендицит. После того, как аппендикс удалили, его направили на исследование.
Анализ удаленного аппендикса показали, что у нее злокачественная нейроэндокринная опухоль желудочно-кишечного тракта. После двух операций девушку признали полностью выздоровевшей от онкологического заболевания. Врачи отметили, что Скотт очень повезло: как правило, это заболевание проходит бессимптомно, и его диагностируют на терминальной стадии.
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