Почему нельзя пускать на самотек пиелонефрит

О таком недуге, как пиелонефрит, люди, как правило, не задумываются. Но лишь до того момента, пока им не придется столкнуться с болезнью лицом к лицу. Как распознать недуг вовремя? Выяснял "Рамблер".

Пиелонефрит — это воспаление почек, которое провоцирует некоторые виды бактерий. Зачастую инфекция начинается в мочевом пузыре или мочеиспускательном канале, а затем поднимается по мочеточникам вверх.

Болезненные ощущения в паху и животе

Частые позывы в туалет

Режущая боль при мочеиспускании

Озноб

Высокая температура (38.9 и выше)

Мутная моча

Моча с "рыбным" запахом

Слабость, повышенная утомляемость

Холодный пот

Помутнение сознания, спутанность речи — этот симптом может быть единственным у людей в возрасте старше 65 лет Выявить болезнь можно, ориентируясь на следующие симптомы:

Однако для того, чтобы поставить точный диагноз одних симптомов недостаточно. Довольно часто подобным образом проявляют себя и другие инфекции мочевых путей. К примеру, — цистит. Именно поэтому прежде всего необходимо обратиться к врачу.

Запускать пиелонефрит нельзя ни в коем случае, поскольку в запущенном состоянии он может стать катализатором для самых неприятных последствий.

Если вовремя не остановить воспалительный процесс, он может навсегда повредить почки. Как следствие, — отеки и гипертония, связанные с нарушениями оттока жидкости и даже почечная недостаточность.

Кроме того, при пиелонефрите существует риск того, что бактерии, вызвавшие инфекцию, окажутся в кровотоке. В таком случае может развиться смертельно опасное заражение крови.