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Как распознать пиелонефрит и почему его нельзя пускать на самотек 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему нельзя пускать на самотек пиелонефрит
Фото: depositphotos.com
О таком недуге, как пиелонефрит, люди, как правило, не задумываются. Но лишь до того момента, пока им не придется столкнуться с болезнью лицом к лицу. Как распознать недуг вовремя? Выяснял "Рамблер".
Пиелонефрит — это воспаление почек, которое провоцирует некоторые виды бактерий. Зачастую инфекция начинается в мочевом пузыре или мочеиспускательном канале, а затем поднимается по мочеточникам вверх.
Выявить болезнь можно, ориентируясь на следующие симптомы:
  • Болезненные ощущения в паху и животе
  • Частые позывы в туалет
  • Режущая боль при мочеиспускании
  • Озноб
  • Высокая температура (38.9 и выше)
  • Мутная моча
  • Моча с "рыбным" запахом
  • Слабость, повышенная утомляемость
  • Холодный пот
  • Помутнение сознания, спутанность речи — этот симптом может быть единственным у людей в возрасте старше 65 лет
Однако для того, чтобы поставить точный диагноз одних симптомов недостаточно. Довольно часто подобным образом проявляют себя и другие инфекции мочевых путей. К примеру, — цистит. Именно поэтому прежде всего необходимо обратиться к врачу.
Запускать пиелонефрит нельзя ни в коем случае, поскольку в запущенном состоянии он может стать катализатором для самых неприятных последствий.
Если вовремя не остановить воспалительный процесс, он может навсегда повредить почки. Как следствие, — отеки и гипертония, связанные с нарушениями оттока жидкости и даже почечная недостаточность.
Кроме того, при пиелонефрите существует риск того, что бактерии, вызвавшие инфекцию, окажутся в кровотоке. В таком случае может развиться смертельно опасное заражение крови.
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