Почему нельзя пускать на самотек пиелонефрит

О таком недуге, как пиелонефрит, люди, как правило, не задумываются. Но лишь до того момента, пока им не придется столкнуться с болезнью лицом к лицу. Как распознать недуг вовремя? Выяснял "Рамблер".
Пиелонефрит — это воспаление почек, которое провоцирует некоторые виды бактерий. Зачастую инфекция начинается в мочевом пузыре или мочеиспускательном канале, а затем поднимается по мочеточникам вверх.
Выявить болезнь можно, ориентируясь на следующие симптомы:
- Болезненные ощущения в паху и животе
- Частые позывы в туалет
- Режущая боль при мочеиспускании
- Озноб
- Высокая температура (38.9 и выше)
- Мутная моча
- Моча с "рыбным" запахом
- Слабость, повышенная утомляемость
- Холодный пот
- Помутнение сознания, спутанность речи — этот симптом может быть единственным у людей в возрасте старше 65 лет
Однако для того, чтобы поставить точный диагноз одних симптомов недостаточно. Довольно часто подобным образом проявляют себя и другие инфекции мочевых путей. К примеру, — цистит. Именно поэтому прежде всего необходимо обратиться к врачу.
Запускать пиелонефрит нельзя ни в коем случае, поскольку в запущенном состоянии он может стать катализатором для самых неприятных последствий.
Если вовремя не остановить воспалительный процесс, он может навсегда повредить почки. Как следствие, — отеки и гипертония, связанные с нарушениями оттока жидкости и даже почечная недостаточность.
Кроме того, при пиелонефрите существует риск того, что бактерии, вызвавшие инфекцию, окажутся в кровотоке. В таком случае может развиться смертельно опасное заражение крови.