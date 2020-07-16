Почему пить витамины вредно 

Большинство людей уверены в том, что витамины приносят организму исключительно пользу. Но, к сожалению, это не совсем так. «Рамблер» поможет разобраться, почему не стоит пить биологические активные добавки.

Прежде всего стоит понять, откуда наш организм берет витамины. Большинство из них мы получаем из пищи, D3 вырабатывается под действием ультрафиолета, а витамины РР и D синтезируются в организме самостоятельно.

Если вы не страдаете от дефицита витаминов, но все равно начинаете их принимать в виде биологических активных добавок, в лучшем случае, вы в пустую потратите деньги. Ведь ваш организм просто вымоет их из организма.

Но нередко случаются ситуации, когда прием витаминов приводит к опасным последствиям. Переизбыток витаминов может спровоцировать развитие опухолей. «Передоз» железом, в свою очередь, может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Из-за повышенного содержания витаминов D и Е может начаться диарея, потеря аппетита, головные боли и нарушение сна. Выпадение волос, ломкость ногтей, дерматиты появляются вследствие переизбытка витамина А.

Самым эффективным способом восполнить баланс витаминов является сбалансированное питание. В ежедневном рационе обязательно должны быть фрукты, овощи, орехи.

В случае, если по медицинским показаниям у вас пониженное содержание каких-либо витаминов, обратитесь к специалисту. Только доктор может назначить вам правильно подобранный курс биологических активных добавок.