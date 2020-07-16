Что будет с печенью, если есть много таблеток 

Знали ли вы, что слово «лекарство» с греческого переводится как «яд»? Видимо, поэтому многие люди относятся к таблеткам с недоверием и максимально долго оттягивают время их приема. Люди опасаются, что употребление таблеток негативно скажется на работе печени, которая, как известно, все пропускает через себя. «Рамблер» выяснил, так ли это.

Печень — это орган, который отвечает за функцию детоксикации организма. Чаще всего таблетки негативно влияют на работу печени при неправильном и бесконтрольном приеме или если человек входит в особую группу риска: возраст старше 55-ти, гормональные нарушения, предрасположенности к заболеваниям печени.

Но это еще не все моменты, о которых нужно знать. Дело в том, что в мире существует около 1000 препаратов, обладающих гепатотоксическим действием, которые могут привести к плачевным последствиям вплоть до пересадки печени и летального исхода. Острая реакция происходит у 1,4% людей, принимающих наиболее сильные препараты.

Самые опасные препараты

Вы удивитесь, но самым опасным для печени лекарством считается парацетамол. В Америке его вклад в статистику острой печеночной недостаточности занимает до 50%. Если во время приема парацетамола выпить еще и алкоголь, то токсичность продуктов его обмена (прямой вред на печень), повышается в 1000 раз.

На втором месте в этом рейтинге — противовоспалительные средства. На третьем — антибиотики. Далее следуют противотуберкулезные, противоопухолевые препараты и средства фитотерапии. Оказывается, пищевые добавки, витамины и прочие «средства для чистки и поддержания организма» могут причинить человеку больше вреда, чем пользы.

Проблемы с печенью опасны тем, что далеко не всегда человек начинает «желтеть». Иногда поражение происходит почти бессимптомно, организм сразу переходит в критическую стадию. Вред от лекарств может проявить себя в период от 5 суток до 3 месяцев после лечения. Зачастую люди даже не могут связать прием таблеток с ухудшением самочувствия.

Поэтому и необходимо контролировать прием любых лекарств, чтобы врач подбирал наименее токсичные и наиболее действенные препараты, конкретно для вашего организма. Плюс ко всему, врач может выписать дополнительные средства, которые помогут печени вынести прием сильных препаратов.

Так что если вы испытываете недомогания не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу, который скорректирует дальнейший план действий.