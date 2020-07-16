Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет с печенью, если есть много таблеток 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что будет с печенью, если есть много таблеток
Фото: depositphotos
Знали ли вы, что слово «лекарство» с греческого переводится как «яд»? Видимо, поэтому многие люди относятся к таблеткам с недоверием и максимально долго оттягивают время их приема. Люди опасаются, что употребление таблеток негативно скажется на работе печени, которая, как известно, все пропускает через себя. «Рамблер» выяснил, так ли это.
Печень — это орган, который отвечает за функцию детоксикации организма. Чаще всего таблетки негативно влияют на работу печени при неправильном и бесконтрольном приеме или если человек входит в особую группу риска: возраст старше 55-ти, гормональные нарушения, предрасположенности к заболеваниям печени.
Но это еще не все моменты, о которых нужно знать. Дело в том, что в мире существует около 1000 препаратов, обладающих гепатотоксическим действием, которые могут привести к плачевным последствиям вплоть до пересадки печени и летального исхода. Острая реакция происходит у 1,4% людей, принимающих наиболее сильные препараты.

Самые опасные препараты

Вы удивитесь, но самым опасным для печени лекарством считается парацетамол. В Америке его вклад в статистику острой печеночной недостаточности занимает до 50%. Если во время приема парацетамола выпить еще и алкоголь, то токсичность продуктов его обмена (прямой вред на печень), повышается в 1000 раз.
На втором месте в этом рейтинге — противовоспалительные средства. На третьем — антибиотики. Далее следуют противотуберкулезные, противоопухолевые препараты и средства фитотерапии. Оказывается, пищевые добавки, витамины и прочие «средства для чистки и поддержания организма» могут причинить человеку больше вреда, чем пользы.
Проблемы с печенью опасны тем, что далеко не всегда человек начинает «желтеть». Иногда поражение происходит почти бессимптомно, организм сразу переходит в критическую стадию. Вред от лекарств может проявить себя в период от 5 суток до 3 месяцев после лечения. Зачастую люди даже не могут связать прием таблеток с ухудшением самочувствия.
Поэтому и необходимо контролировать прием любых лекарств, чтобы врач подбирал наименее токсичные и наиболее действенные препараты, конкретно для вашего организма. Плюс ко всему, врач может выписать дополнительные средства, которые помогут печени вынести прием сильных препаратов.
Так что если вы испытываете недомогания не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу, который скорректирует дальнейший план действий.
Видео дня. Как самостоятельно справиться с вросшим ногтем
Комментарии 1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Почему немеют руки и ноги
Почему немеют руки и ноги
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
01:59
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
ЗОЖ
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
04:41
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение