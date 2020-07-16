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Что такое пупочная грыжа и чем она опасна 

Мира Маркина 3 часа назад
Что такое пупочная грыжа и чем она опасна
Фото: depositphotos.com
Пупочная грыжа — недуг, о котором знают далеко не все. Однако он может быть крайне опасен. Подробнее об этом заболевании — в материале "Рамблера".
Пупочная грыжа — это вид грыжи, возникающий, когда расходятся мышцы брюшной стенки и часть кишечника выпирает через расширившееся пупочное отверстие. Нередко подобное происходит у младенцев, которые появились на свет раньше положенного срока. Однако пупочная грыжа может возникнуть и у взрослого человека.
Что интересно, для малышей этот недуг не опасен. А вот у взрослых пупочная грыжа может спровоцировать ряд неприятнейших последствий, в числе которых тошнота, боль в животе, проблемы с пищеварением, непроходимость кишечника и некроз. Некроз особенно опасен, ведь если выпавший участок кишечника недополучает крови, он начинает отмирать, что чревато летальным исходом.
Если вы обнаружили выпуклость в районе пупка, для начала необходимо проконсультироваться с терапевтом. Однако бывают случаи, когда следует немедленно вызвать скорую:
  • если к грыже больно прикасаться
  • если болит живот в области грыжи
  • если в районе грыжи появился отек или кожа изменила цвет
  • если появилась. рвота
Как правило, помимо детей от пупочной грыжи страдают люди с избыточным весом, те, кто недавно перенес операцию на брюшную полость, пациентки с многоплодной беременностью, сильным кашлем, а также те, кто постоянно поднимает тяжести.
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