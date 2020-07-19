Как определить наличие паразитов в организме 

Паразиты и глисты являются паразитическими организмами, которые могут инфицировать человека. «Рамблер» расскажет, откуда они берутся и как определить их наличие в организме.
На территории России и в странах Европы распространены около 15 паразитарных инфекций. Все они могут вызывать разные неспецифические симптомы:
- сухой кашель;
- сыпь на коже;
- зуд в области половых органов;
- повышение температуры;
- боль в животе;
- нарушение зрения;
- уплотнение под кожей;
- кровь в моче;
- выделение глистов с калом.
Однако стоит помнить, что такие симптомы могут быть вызваны другими причинами.
Чтобы снизить риск заражения достаточно запомнить общие пути передачи таких инфекций:
- пить грязную воду и есть немытые продукты;
- есть сырое или полусырое мясо или рыбу;
- контакт с зараженным человеком;
- контакт с калом или блохами зараженных животных;
- контакт с зараженной водой или почвой.
Если у человека появляется какие-то симптомы паразитарной инфекции, то ему срочно следует обратиться к врачу. Не стоит в этом деле проявлять самостоятельность, так как все паразиты разные и для лечения каждого есть свой метод и медикаменты.