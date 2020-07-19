Как определить наличие паразитов в организме 

Паразиты и глисты являются паразитическими организмами, которые могут инфицировать человека. «Рамблер» расскажет, откуда они берутся и как определить их наличие в организме.

сухой кашель;

сыпь на коже;

зуд в области половых органов;

повышение температуры;

боль в животе;

нарушение зрения;

уплотнение под кожей;

кровь в моче;

выделение глистов с калом. На территории России и в странах Европы распространены около 15 паразитарных инфекций. Все они могут вызывать разные неспецифические симптомы:

Однако стоит помнить, что такие симптомы могут быть вызваны другими причинами.

пить грязную воду и есть немытые продукты;

есть сырое или полусырое мясо или рыбу;

контакт с зараженным человеком;

контакт с калом или блохами зараженных животных;

контакт с зараженной водой или почвой. Чтобы снизить риск заражения достаточно запомнить общие пути передачи таких инфекций:

Если у человека появляется какие-то симптомы паразитарной инфекции, то ему срочно следует обратиться к врачу. Не стоит в этом деле проявлять самостоятельность, так как все паразиты разные и для лечения каждого есть свой метод и медикаменты.