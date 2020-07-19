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Как определить наличие паразитов в организме 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как определить наличие паразитов в организме
Фото: depositphotos.com
Паразиты и глисты являются паразитическими организмами, которые могут инфицировать человека. «Рамблер» расскажет, откуда они берутся и как определить их наличие в организме.
На территории России и в странах Европы распространены около 15 паразитарных инфекций. Все они могут вызывать разные неспецифические симптомы:
  • сухой кашель;
  • сыпь на коже;
  • зуд в области половых органов;
  • повышение температуры;
  • боль в животе;
  • нарушение зрения;
  • уплотнение под кожей;
  • кровь в моче;
  • выделение глистов с калом.
Однако стоит помнить, что такие симптомы могут быть вызваны другими причинами.
Чтобы снизить риск заражения достаточно запомнить общие пути передачи таких инфекций:
  • пить грязную воду и есть немытые продукты;
  • есть сырое или полусырое мясо или рыбу;
  • контакт с зараженным человеком;
  • контакт с калом или блохами зараженных животных;
  • контакт с зараженной водой или почвой.
Если у человека появляется какие-то симптомы паразитарной инфекции, то ему срочно следует обратиться к врачу. Не стоит в этом деле проявлять самостоятельность, так как все паразиты разные и для лечения каждого есть свой метод и медикаменты.
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