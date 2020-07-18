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Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Фото: Кадр из фильма «Авиатор»
Печень является своеобразным "фильтром" в организме. Она расщепляет все вредные вещества, чтобы они не поражали другие органы. Однако, когда случается перенасыщение токсинами, печень отказывается работать и фильтровать опасные вещества.

Поражение кожных покровов

Некоторые токсины, которые накапливаются в печени, могут влиять на то, как организм получает полезные вещества. Так, от недостатка воды, белков или жиров, у человека появляются изменения кожных покровов. кожа начинает чесаться, шелушиться и становится очень чувствительной. Различные ходовые средства при этом будут давать только кратковременный эффект.

Изменение мочи и кала

Печень влияет и на пищеварительные процессы, поэтому о ее поражении токсинами можно узнать через продукты жизнедеятельности человека. При проблемах с органом моча становится темной, а кал становится бледнее или вовсе черного цвета.

Горечь во рту

печень участвует в переработке желчи в организме. Многие помнят, что на утро после приема алкоголя, может появляться горечь во рту. В таком случае она будет свидетельствовать о том, что ваша печень не справляется с нагрузками. Постоянная горечь говорит о том, что ваша печень поражена токсинами, поэтому желчь больше не перерабатывается.
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