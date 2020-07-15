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Как оказать первую помощь при инфаркте 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Приступ инфаркта может убить человека, если в первые секунды ему не будет оказана правильная медицинская помощь. Лучше запомнить несколько шагов из этого списка и выполнить их до приезда скорой. "Рамблер" рассказывает, что надо знать, чтобы спасти жизнь.

Обеспечьте организму воздух

Переведите человека в положение "сидя", чтобы вы могли видеть его лицо. Если у него застегнут воротник на рубашке или надета водолазка, то нужно освободить шею от лишней нагрузки. Расстегните воротник или снимите одежду, чтобы кислород лучше поступал в организм. Откройте окна, если приступ случился в помещении, чтобы обеспечить человека свежим воздухом.

Снижение давления

При инфаркте у человека существует риск повышения давления, из-за чего может ударить приступ инсульта. Поэтому, важно измерить АД и при необходимости снизить его лекарственными препаратами. Однако, здесь надо быть внимательным и лучше проконсультироваться с оператором скорой помощи, пока бригада в пути.

Лекарственные препараты

При инфаркте рекомендуют положить больному под язык таблетку нитроглицерина. Это действие нужно повторить при необходимости через пять минут, но нельзя делать так больше трех раз. Также можно принять размельченную таблетку аспирина, если у человека присутствуют головные боли.
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