Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые чувствительные к погоде группы людей 

Мира Маркина 1 час назад
Названы самые зависимые от погоды люди
Фото: depositphotos.com
Названы наиболее чувствительные к погоде группы людей. По мнению экспертов РИА Новости, больше других от метеозависимости страдают девушки до 24 лет и женщины старше 60 лет.
«Метеозависимость — действительно существующее явление, ряд людей крайне чувствительны к переменам погоды. Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония… В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам»,
— объяснила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.
Однако причина подобной чувствительности не всегда связана со здоровьем. Для некоторых людей это явление характеризуется некой ритуальностью, ведь взрослые с самого детства внушают детям, что из-за плохой погоды портится настроение:
«Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше».
Чтобы восстановить тонус сосудов и преодолеть головную боль, необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, пить крепкий сладкий чай и заниматься спортом.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как жить с метеозависимостью.
Видео дня. 5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Популярные лекарства от давления назвали опасными
Популярные лекарства от давления назвали опасными
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение