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Врач назвала внешние признаки рака лимфатических узлов 

Medical Note 2 часа назад
Врач назвала внешние признаки рака лимфоузлов
Фото: Medical Note
Внезапное усиление отечности лица и рук является одним из основных симптомов опасного заболевания. В какой ситуации необходимо срочно обращаться к онкологу, рассказала врач Патимат Алиева.
Помимо непосредственного увеличения лимфоузлов (как правило, это происходит без каких-либо болезненных ощущений) этот вид онкологии выдают ощущение давления органов, расширение вен, одышка, затрудненные дыхание и глотание.
Из частых внешних признаков отмечается усиление отечности лица, шеи и рук.
К онкологу следует обратиться, когда противовирусная терапия не дала улучшений при увеличении лимфоузлов. В этом случае, возможно, увеличение вызвано не инфекцией, а раком.
«Очень тревожный симптом, когда при пальпации края увеличенных лимфоузлов неровный или увеличенный лимфоузел становится заметным глазу выступающим бугорком. Без изменения цвета кожного покрова»,
— отметила врач.
Самый безопасный и информативный вид исследования при подозрении на рак лимфатических узлов — УЗИ.
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