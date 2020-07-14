Врач назвала внешние признаки рака лимфоузлов

Все новости на карте

Внезапное усиление отечности лица и рук является одним из основных симптомов опасного заболевания. В какой ситуации необходимо срочно обращаться к онкологу, рассказала врач Патимат Алиева.

Помимо непосредственного увеличения лимфоузлов (как правило, это происходит без каких-либо болезненных ощущений) этот вид онкологии выдают ощущение давления органов, расширение вен, одышка, затрудненные дыхание и глотание.

Из частых внешних признаков отмечается усиление отечности лица, шеи и рук.

К онкологу следует обратиться, когда противовирусная терапия не дала улучшений при увеличении лимфоузлов. В этом случае, возможно, увеличение вызвано не инфекцией, а раком.

«Очень тревожный симптом, когда при пальпации края увеличенных лимфоузлов неровный или увеличенный лимфоузел становится заметным глазу выступающим бугорком. Без изменения цвета кожного покрова»,

— отметила врач.

Самый безопасный и информативный вид исследования при подозрении на рак лимфатических узлов — УЗИ.