Болезни из воздуха: опасность, которую мы не видим 

Онкология, аллергии, заболевания дыхательных путей, выкидыши, врожденные пороки. Эти и другие последствия — результат катастрофической экологической обстановки во всем мире. Эксперты уже давно установили, что на 65-75% заболеваемость человека зависит именно от образа жизни и состояния окружающей среды. И важнее ли блага цивилизации нашей безопасности?

Не многие знают, но состояние нашего здоровья — показатель качества экологической обстановки вокруг нас в том числе. Воздействие на организм химических веществ, загрязняющих воздух, снижает иммунорезистентность. Об этом уже давно говорят такие ученые как, например, И. Н. Заиканова и И. С. Сависько. Они же и утверждают: общая заболеваемость увеличивается. Особенно страдают органы дыхания, эндокринная система, система кровообращения, органы чувств и кожи.

И, конечно, больше всего раздражает загрязненный воздух дыхательные пути. Так появляются бронхиты, астма и другие заболевания. Так, например, у детей, которые проживают рядом с мощными электростанциями, не оборудованными пылеуловителями, появляются легочные изменения, напоминающие формы тяжелейшего легочного заболевания силикоза.

Загрязненность дымом и копотью, которая длится хотя бы пару дней, вызывает такое отравление, которое может закончиться даже летально. Более того, любой воздух, в котором есть продукты горения, даже если мы вдыхаем его совсем недолго, увеличивает риск развития ишемии.

А вокруг нас, между тем, и так постоянные выхлопные газы и выбросы предприятий. Например, после сожжения угля, воздух насыщается крохотными частицами загрязнений. Они же вызывают повышение свертываемости крови и образование тромбов. Повышается из-за воздуха и давление. Оказывается, из-за загрязнения атмосферы меняется та часть нервной системы, которая контролирует его уровень. Статистика между тем неумолима: в крупных городах именно из-за воздуха происходит примерно 5% госпитализаций.

Но все эти вредные вещества в атмосфере мы не только вдыхаем. Они действуют на нас и при контакте с кожей или слизистой. Например, летом мы много потеем и в то же время ходим по загазованным напрочь улицам. Если дома, после такой прогулки сразу же не принять теплый душ — вредные вещества могут проникнуть в организм очень глубоко.

А последствия воздействия загрязнителей воздуха на организм мы можем заметить и сами. Насколько часто мы сталкиваемся с головными болями, слабостью, неожиданной тошнотой или хронической усталостью? Виноват во всем этом может быть именно воздух.

И если основных симптомов нет, то не факт, что ваш организм не подвергся влиянию вредоносного воздействия. Потому что все это может аукнуться в будущем. Ни для кого уже не секрет, что загрязненность воздуха повышает и риск рождения детей с пороками развития, преждевременные роды, недовес или даже мертворождение. Если, например, беременная женщина дышит воздухом, в котором повышенная концентрация озона и окиси углерода, возможность родить ребенка с такими пороками как заячья губа или дефект сердечного генеза сильно увеличивается.

И как же так получается, что все эти данные давно обнародованы, а социальная безопасность населения все еще совсем невелика? Даже несмотря на предпринимаемые в некоторых регионах меры по улучшению экологической обстановки.