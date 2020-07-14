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В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы 

РИА Новости 8 часов назад
В Монголии подтвердили смерть ребенка от бубонной чумы
Фото: РИА Новости
Пятнадцатилетий подросток скончался после заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе Монголии. Об этом со ссылкой на монгольский минздрав сообщило агентство Синьхуа.
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума",
— уточнил представитель ведомства Доржийн Нарангэрэл.
Подросток умер воскресенье по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы. Двое друзей погибшего и еще 15 человек поместили на карантин в больницы.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, заражение инфекцией выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Синьхуа
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