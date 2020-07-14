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Ученый рассказал, как «волны жары» влияют на показатели смертности 

РИА Новости 7 часов назад
Ученый рассказал, как жара влияет на смертность
Фото: РИА Новости
Количество дополнительных смертей из-за температурных аномалий во время "волны жары" составляет 1-3% на каждый градус аномалии, сообщил РИА Новости старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов.
В 2010 году 14 июля в центре Европейской России установился блокирующий антициклон, который стал причиной многодневной жары и отсутствия осадков. Ситуацию усугубляли природные пожары, дым от которых накрыл, в том числе, Москву. По подсчетам российских ученых, сорокадневная "волна тепла" 2010 года стала причиной более 50 тысяч дополнительных смертей.
"Полученные оценки показывают, что превышение климатической нормы на один градус приводит в российских реалиях к повышению смертностью в разных городов от 1% до 3%. Если мы говорим о городах с муссонным климатом, то там этот показатель 2,5-3%",
— сказал Константинов.
Ученый напомнил, что "волна жары" 2010 года стала причиной потери около 1% ВВП и 56 тысяч дополнительных смертей.
"Однако "волне жары" 2010 года мы также обязаны установкой кондиционеров в общественных пространствах и больничных палатах. По крайней мере в Москве это произошло",
— сказал Константинов.
Он также отметил, что такие меры должны быть приняты и в других городах, где фиксируются "волны жары".
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Комментарии
Болезни и лекарства , Павел Константинов , МГУ , РИА Новости
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