Ученый рассказал, как жара влияет на смертность

В 2010 году 14 июля в центре Европейской России установился блокирующий антициклон, который стал причиной многодневной жары и отсутствия осадков. Ситуацию усугубляли природные пожары, дым от которых накрыл, в том числе, Москву. По подсчетам российских ученых, сорокадневная "волна тепла" 2010 года стала причиной более 50 тысяч дополнительных смертей.

"Полученные оценки показывают, что превышение климатической нормы на один градус приводит в российских реалиях к повышению смертностью в разных городов от 1% до 3%. Если мы говорим о городах с муссонным климатом, то там этот показатель 2,5-3%",

— сказал Константинов.

Ученый напомнил, что "волна жары" 2010 года стала причиной потери около 1% ВВП и 56 тысяч дополнительных смертей.

"Однако "волне жары" 2010 года мы также обязаны установкой кондиционеров в общественных пространствах и больничных палатах. По крайней мере в Москве это произошло",

— сказал Константинов.

Он также отметил, что такие меры должны быть приняты и в других городах, где фиксируются "волны жары".