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Известные препараты от гипертонии назвали опасными для сердца 

Medical Note 6 часов назад
Известные препараты от гипертонии назвали опасными
Фото: Medical Note
Итальянские исследователи выяснили, что женщины, принимающие бета-блокаторы от гипертонии, имеют более высокий риск развития сердечной недостаточности, чем остальные. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на научный журнал Hypertension.
Бета-блокаторы — это группа препаратов, которые снижают высокое кровяное давление и назначаются пациентам с гипертонией. Заболевание является основной причиной сердечно-сосудистых недугов.
В новой работе ученые проанализировали влияние бета-блокаторов на мужчин и женщин с гипертонией. У добровольцев — более 13 тысяч человек из 12 европейских стран — не было в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты пришли к выводу, что частота развития сердечной недостаточности у женщин, принимавших бета-блокаторы, была на 4,6% выше, чем у мужчин.
«Возможно, повышенный риск развития сердечной недостаточности у женщин обусловлен взаимодействием между заместительной гормональной терапией и бета-блокаторами, хотя эта информация не была собрана или протестирована в нашем исследовании.
Этот и другие потенциальные факторы необходимо изучить более подробно», — отметил доктор медицинских наук, профессор кардиологии в Болонском университете Раффаэль Бугиардини.
Исследователь порекомендовал женщинам с гипертонией, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, регулировать давление с помощью диеты и физических упражнений.
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