Известные препараты от гипертонии назвали опасными

Итальянские исследователи выяснили, что женщины, принимающие бета-блокаторы от гипертонии, имеют более высокий риск развития сердечной недостаточности, чем остальные. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на научный журнал Hypertension.

Бета-блокаторы — это группа препаратов, которые снижают высокое кровяное давление и назначаются пациентам с гипертонией. Заболевание является основной причиной сердечно-сосудистых недугов.

В новой работе ученые проанализировали влияние бета-блокаторов на мужчин и женщин с гипертонией. У добровольцев — более 13 тысяч человек из 12 европейских стран — не было в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что частота развития сердечной недостаточности у женщин, принимавших бета-блокаторы, была на 4,6% выше, чем у мужчин.

«Возможно, повышенный риск развития сердечной недостаточности у женщин обусловлен взаимодействием между заместительной гормональной терапией и бета-блокаторами, хотя эта информация не была собрана или протестирована в нашем исследовании.

Этот и другие потенциальные факторы необходимо изучить более подробно», — отметил доктор медицинских наук, профессор кардиологии в Болонском университете Раффаэль Бугиардини.

Исследователь порекомендовал женщинам с гипертонией, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, регулировать давление с помощью диеты и физических упражнений.