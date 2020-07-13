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С чем категорически нельзя совмещать антибиотики 

Анастасия Иванова 1 час назад
С чем категорически нельзя совмещать антибиотики
Фото: depositphotos.com
Об антибиотиках знают все. Некоторые категорически против, другие, наоборот, пьют их по каждому поводу. «Рамблер» решил рассказать, с чем категорически нельзя совмещать эти лекарственные препараты и почему.

Алкоголь

Прежде всего, надо учитывать тот факт, что алкоголь нейтрализует действие антибиотиков. В некоторых случаях комбинация этих лекарственных препаратов и спиртных напитков вызывает побочные действия, начиная от тошноты, заканчивая лихорадкой.

Газированные напитки

В газированных напитках содержатся кальций и железо. Эти вещества в тандеме с антибиотиками образуют труднорастворимые соединения, из-за этого препарат просто-напросто не усваивается.

Молочные продукты

Ни для кого не секрет, что молочные продукты богаты кальцием. Это вещество в большом количестве способствует уменьшению степени всасываемости антибиотиков, соответственно, организм получает в лучшем случае 20% от необходимой дозы.
Также антибиотики «не дружат» с кофе, кислыми фруктами и блюдами, в которых содержится уксус. Эти продукты могут нарушить всасывание лекарств или спровоцируют побочные эффекты.
Поэтому прежде, чем начать пить антибиотики, распланируйте заранее свой рацион. Это очень важно, так как в случае несоблюдения правил лекарства вам не помогут, а устойчивость к ним сформируется. В таком случае вам придется заново проходить курс лечения, но уже принимая другие препараты.
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