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Какую воду пить полезнее 

Анастасия Иванова 1 час назад
Нам часто говорят о том, сколько воды нужно выпивать ежедневно. Теперь «Рамблер» расскажет, какая именно вода будет полезна для организма.

Вода из-под крана

В России воду в основном обеззараживают хлором. При такой обработке образуются сильные канцерогены, которые нарушают работу печени, почек и нервной системы. В водопроводной воде также можно обнаружить мышьяк, алюминий, гербициды и пестициды, тяжелые металлы и многое другое.

Фильтрованная вода

Ни один фильтр не может очистить воду от всех загрязняющих соединений. Однако концентрация токсинов после прохождения через фильтр заметно снижается.

Кипяченая вода

Безопаснее всего пить именно кипяченую воду. Кипячение защищает воду от попадания болезнетворных микроорганизмов. Однако стоит помнить о том, что никогда не стоит пить тот осадок, который сформировался после выкипания жидкости. Также не стоит доливать к нему новую порцию и кипятить вновь.

Вода из бутылок

Хранение в пластике вредно, так как пластик выделяет в воду синтетический гормон бисфенол A, который связан с такими проблемами со здоровьем, как снижение иммунитета, рак простаты и груди и многими другими.
Несмотря на все эти рекомендации, самая чистая и целебная вода находится в природных горных источниках.
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Болезни и лекарства , Видео
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