Стали известны скрытые признаки сердечного приступа

Существуют неочевидные признаки инфаркта, связанные с желудочно-кишечными проблемами. Их может быть несколько, пишет «Медикфорум».

Первым симптомом называется боль в животе. Во время сердечного приступа она возникает, поскольку сердцу сложно перекачивать кровь по всему телу. Сам болевой синдром вызван поражением нижней стенки сердечной мышцы, расположенной близко с диафрагме.

Другие симптомы — вздутие живота, тошнота и рвота, несварение желудка.

Часто для женщин они становятся единственным сигналом об инфаркте, поскольку многие из них переживают приступ без классических болей и дискомфорта в груди.

Также существует абдоминальная форма инфаркта, при которой болит часть живота под ложечкой, со стороны правого подреберья. Параллельно возможны вздутие живота и жидкий стул.

Портал отмечает, что у пожилых людей тошнота и рвота бывают признаком коронарного тромбоза молчаливого типа. Вздутие живота иногда является следствием скопления жидкости в разных частях тела из-за плохой работы сердца.

По данным Минздрава, в 2019 году смертность россиян от инфарктов составила 36,8 случая на 100 тысяч населения, от инсультов — 86,2 случая на 100 тысяч.