Отправляясь на природу мы, как правило, кладем в сумку спрей от насекомых. По большой части он нужен нам для защиты от комаров, которые, группируясь в стаи, способны испортить любое застолье на свежем воздухе.

Однако немногие знают о том, что зудящие укусы — это лишь минимальный вред, который комары способны причинить человеку. Но есть и другая опасность комариных укусов, которая чревата крайне серьезными последствиями. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Если комар укусил вас или вашего близкого человека в районе глаза, необходимо тут же обратиться за помощью к специалисту. Дело в том, что в некоторых случаях такой укус может спровоцировать анафилактический шок, характеризующийся слабостью, помутнением сознания, отеком и другими симптомами.

В случае, когда отек разрастается, укус увеличивается в размерах, а пострадавшему становится трудно дышать, следует незамедлительно дать ему антигистаминный препарат, а также вызвать скорую помощь.

Если же зуд и покраснение кожи — это единственное, что осталось после укуса комара, достаточно лишь приложить к пораженному месту холодный компресс. Позднее, чтобы удостовериться в собственной безопасности, можно проконсультироваться с дерматологом.