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Простой тест, который поможет определить степень алкоголизма 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Фото: depositphotos.com
У врачей есть много способов, которые помогают понять, болен ли человек алкоголизмом. Существуют и те тесты, которые помогают определить степень болезни. "Рамблер" приводит тест, в котором несколько вопросов. Ответьте на вопросы, подсчитайте баллы и узнайте, стоит ли вам задуматься о своих отношениях со спиртным. Тесты был подготовлен как проект ВОЗ при участии шести стран.
В тесте 10 вопросов, за ответ на каждый из которых человеку даются баллы. В конце в зависимости от набранных баллов определяется степень алкоголизма.
Вопрос 1. Как часто вы употребляете алкогольные напитки?
Никогда — 0 баллов
Раз в месяц или реже — 1 балл
От двух до четырех раз в месяц — 2 балла
От двух до трех раз в неделю — 3 балла
Четыре раза в неделю и чаще — 4 балла
Вопрос 2. Сколько доз алкоголя вы обычно употребляете?
Одну или две — 0 баллов
Три или четыре — 1 балл
Пять или шесть — 2 балла
От семи до девяти — 3 балла
Больше десяти — 4 балла
Вопрос 3. Как часто вы выпиваете шесть и более доз алкоголя?
Никогда — 0 баллов
Реже раза в месяц — 1 балл
Раз в месяц — 2 балла
Раз в неделю — 3 балла
Каждый или почти каждый день — 4 балла
Вопрос 4. Как часто вы не могли остановиться, употребляя алкоголь?
Никогда — 0 баллов
Реже раза в месяц — 1 балл
Раз в месяц — 2 балла
Раз в неделю — 3 балла
Каждый или почти каждый день — 4 балла
Вопрос 5. Как часто вы употребляли алкоголь и срывали чьи-то планы?
Никогда — 0 баллов
Реже раза в месяц — 1 балл
Раз в месяц — 2 балла
Раз в неделю — 3 балла
Каждый или почти каждый день — 4 балла
Вопрос 6. Как часто вы опохмелялись с утра за последний год?
Никогда — 0 баллов
Реже раза в месяц — 1 балл
Раз в месяц — 2 балла
Раз в неделю — 3 балла
Каждый или почти каждый день — 4 балла
Вопрос 7. Как часто вы испытывали чувство стыда после вечеринки с алкоголем?
Никогда — 0 баллов
Реже раза в месяц — 1 балл
Раз в месяц — 2 балла
Раз в неделю — 3 балла
Каждый или почти каждый день — 4 балла
Вопрос 8. Как часто вы теряли память из-за алкоголя?
Никогда — 0 баллов
Реже раза в месяц — 1 балл
Раз в месяц — 2 балла
Раз в неделю — 3 балла
Каждый или почти каждый день — 4 балла
Вопрос 9. Получали ли вы травмы в состоянии алкогольного опьянения?
Нет — 0 Да, но не за последний год — 2 Да, за последний год — 4 Вопрос 10. Беспокоились ли ваши близкие о вашем употреблении алкоголя?
Нет — 0 Да, но не за последний год — 2 Да, за последний год — 4 Теперь, подсчитайте ваши баллы. Результаты:
0-7 баллов, низкая степень и вероятность алкоголизма. Вы не наносите сильного вреда здоровью своему организму, употребляя алкоголь. Не увеличивайте дозу спиртного.
8-15 баллов, начальная степень алкоголизма. Вы наносите небольшой ущерб своему здоровью, но у вас повышен риск возникновения заболеваний из-за спиртного. Рекомендуется сократить количество употребляемого алкоголя.
16-19 баллов, алкоголизм. Вы наносите сильный ущерб психическому и физическому здоровью. Необходимо сократить количество выпиваемого спиртного.
20+ баллов, высокая степень алкоголизма. Скорее всего, у вас уже развились хронические болезни из-за алкоголя. Обратитесь к врачу и откажитесь от спиртного.
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Болезни и лекарства , ВОЗ
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