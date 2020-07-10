Простой тест, который определит степень алкоголизма

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У врачей есть много способов, которые помогают понять, болен ли человек алкоголизмом. Существуют и те тесты, которые помогают определить степень болезни. "Рамблер" приводит тест, в котором несколько вопросов. Ответьте на вопросы, подсчитайте баллы и узнайте, стоит ли вам задуматься о своих отношениях со спиртным. Тесты был подготовлен как проект ВОЗ при участии шести стран.

В тесте 10 вопросов, за ответ на каждый из которых человеку даются баллы. В конце в зависимости от набранных баллов определяется степень алкоголизма.

Вопрос 1. Как часто вы употребляете алкогольные напитки?

Никогда — 0 баллов

Раз в месяц или реже — 1 балл

От двух до четырех раз в месяц — 2 балла

От двух до трех раз в неделю — 3 балла

Четыре раза в неделю и чаще — 4 балла

Вопрос 2. Сколько доз алкоголя вы обычно употребляете?

Одну или две — 0 баллов

Три или четыре — 1 балл

Пять или шесть — 2 балла

От семи до девяти — 3 балла

Больше десяти — 4 балла

Вопрос 3. Как часто вы выпиваете шесть и более доз алкоголя?

Никогда — 0 баллов

Реже раза в месяц — 1 балл

Раз в месяц — 2 балла

Раз в неделю — 3 балла

Каждый или почти каждый день — 4 балла

Вопрос 4. Как часто вы не могли остановиться, употребляя алкоголь?

Никогда — 0 баллов

Реже раза в месяц — 1 балл

Раз в месяц — 2 балла

Раз в неделю — 3 балла

Каждый или почти каждый день — 4 балла

Вопрос 5. Как часто вы употребляли алкоголь и срывали чьи-то планы?

Никогда — 0 баллов

Реже раза в месяц — 1 балл

Раз в месяц — 2 балла

Раз в неделю — 3 балла

Каждый или почти каждый день — 4 балла

Вопрос 6. Как часто вы опохмелялись с утра за последний год?

Никогда — 0 баллов

Реже раза в месяц — 1 балл

Раз в месяц — 2 балла

Раз в неделю — 3 балла

Каждый или почти каждый день — 4 балла

Вопрос 7. Как часто вы испытывали чувство стыда после вечеринки с алкоголем?

Никогда — 0 баллов

Реже раза в месяц — 1 балл

Раз в месяц — 2 балла

Раз в неделю — 3 балла

Каждый или почти каждый день — 4 балла

Вопрос 8. Как часто вы теряли память из-за алкоголя?

Никогда — 0 баллов

Реже раза в месяц — 1 балл

Раз в месяц — 2 балла

Раз в неделю — 3 балла

Каждый или почти каждый день — 4 балла

Вопрос 9. Получали ли вы травмы в состоянии алкогольного опьянения?

Нет — 0 Да, но не за последний год — 2 Да, за последний год — 4 Вопрос 10. Беспокоились ли ваши близкие о вашем употреблении алкоголя?

Нет — 0 Да, но не за последний год — 2 Да, за последний год — 4 Теперь, подсчитайте ваши баллы. Результаты:

0-7 баллов, низкая степень и вероятность алкоголизма. Вы не наносите сильного вреда здоровью своему организму, употребляя алкоголь. Не увеличивайте дозу спиртного.

8-15 баллов, начальная степень алкоголизма. Вы наносите небольшой ущерб своему здоровью, но у вас повышен риск возникновения заболеваний из-за спиртного. Рекомендуется сократить количество употребляемого алкоголя.

16-19 баллов, алкоголизм. Вы наносите сильный ущерб психическому и физическому здоровью. Необходимо сократить количество выпиваемого спиртного.

20+ баллов, высокая степень алкоголизма. Скорее всего, у вас уже развились хронические болезни из-за алкоголя. Обратитесь к врачу и откажитесь от спиртного.