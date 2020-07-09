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«Ребята, не нагнетайте!» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
«Ребята, не нагнетайте!»
Фото: Вечерняя Москва
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему россиянам и жителм других стран не стоит опасаться бубонной чумы, вспушку которой зафиксировали в Монголии.
Медик подчеркнул, что многие думают, что чума летает по воздуху. Но на самом деле чума переносится блохами, которые живут на грызунах. Бактерия чумы размножается в организме блох. Когда человек хватает грызуна и его кусает блоха, она человека заражает.
— Что значит бубонная? Происходит воспаление лимфоузлов, но если человека не лечить, то тогда бактерия вызывает другую форму чумы — легочную. При этой форме человек может заражать других воздушно-капельным путем, — отметил врач.
По словам Комаровского, бубонная чума проявляется небольшой локальной вспышкой, заболеть может только тот, кого покусали блохи.
— Нам чума не грозит. Есть эффективные способы лечения и профилактики чумы антибиотиками. Защитить себя от укусов блох можно. Ребята, не нагнетайте! — подытожил Комаровский в выпуске на своем YouTube-канале.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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