«Ребята, не нагнетайте!» 

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему россиянам и жителм других стран не стоит опасаться бубонной чумы, вспушку которой зафиксировали в Монголии.

Медик подчеркнул, что многие думают, что чума летает по воздуху. Но на самом деле чума переносится блохами, которые живут на грызунах. Бактерия чумы размножается в организме блох. Когда человек хватает грызуна и его кусает блоха, она человека заражает.

— Что значит бубонная? Происходит воспаление лимфоузлов, но если человека не лечить, то тогда бактерия вызывает другую форму чумы — легочную. При этой форме человек может заражать других воздушно-капельным путем, — отметил врач.

По словам Комаровского, бубонная чума проявляется небольшой локальной вспышкой, заболеть может только тот, кого покусали блохи.