Онколог назвал главный признак грыжи пищевода

Хирург-онколог Иван Карасев в своем инстаграме перечислил симптомы, указывающие на грыжу пищевода.

По словам медика, основной признак опасной болезни — изжога. Она появляется непосредственно после еды, а также после физических нагрузок или длительного нахождения в лежачем положении. Нередко приступы изжоги сопровождаются воспалением слизистой пищевода — эзофагитом.

На грыжу также может указывать боль в загрудинной или эпигастральной области (в районе солнечного сплетения). Врач пояснил, что на болезнь может указывать и чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.

Грыжи появляются при воздействии внутренних и внешних факторов, отметил врач. В числе последних — нарушение моторики пищеварения, ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы. В результате происходит смещение структур, расположенных в верхнем отделе брюшной полости, а это, в свою очередь, приводит к попаданию в грудную область частей внутренних органов, которые в норме должны находиться под диафрагмой, заключил Карасев.