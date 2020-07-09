Александр Мясников , главврач столичной больницы №71 и известный телеведущий, рассказал о том, как защитить себя от бубонной чумы. Об этом сообщает «Царьград».

Мясников напомнил, что чума, которая убила треть населения Европы в XIV веке, никуда не исчезла. В наше время до сих пор выявляются новые случаи. В нулевые более 21 тысячи человек по всему миру заразились чумой, 1600 из них умерли.

Вот, что об этой статистике говорит Мясников:

«Слава Богу, сегодня есть антибиотики, к которым эти бациллы еще чувствительны, поэтому смертность не почти поголовная, как в середине века, а чуть более 7%».

Доктор Мясников дал несколько советов, которые помогут защититься от бубонной чумы:

Никогда не трогать животных при нахождении в регионах, где регистрируется чума. А также пользоваться инсектицидами, поскольку блохи также могут быть переносчиками болезни.