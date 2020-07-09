Как побороть зависимость от капель для носа 

При появлении насморка многие из нас идут не к врачу, а в аптеку за каплями для носа. И неслучайно: капли действительно облегчают самочувствие и дают возможность дышать полной грудью даже во время простуды.

Однако порой, пользуясь каплями слишком долго, мы "подсаживаемся" на них, из-за чего возникает зависимость сродни наркотической. Как победить ее? Выяснял "Рамблер".

Если вы давно не мыслите своей жизни без капель для носа, в первую очередь следует обратиться к ЛОРу. Медик обследует вас, выявит причину проблемы и подберет правильную схему лечения.

Врач может назначить эндоскопию носа и носоглотки, или же рентген, компьютерную томографию пазух носа или синуссканирование.

Однако одного похода к врачу недостаточно. Вы должны отказаться от приема капель, даже если страдаете от острого ринита. Но отказ должен быть постепенным.

Для начала уменьшите дозу ежедневного приема капель. Затем перейдите на детские сосудосуживающие капли, — в них концентрация активного вещества вдвое меньше. И наконец, выработайте привычку смывать капли раствором морской соли. В конце процедуры вы можете использовать средства для промывания носоглотки, назначенные специалистом.