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Как понять, что ваша печень тихо умирает 

Диана Товсепова 6 часов назад
Болезни печени в последние годы стали еще чаще беспокоить население. По некоторым данным, что более 30% людей так или иначе страдают от подобных заболеваний. Возникают они из-за интоксикации организма и зачастую протекают в начале без четко выраженных симптомов. Однако, когда человек попадает к врачу, исправить повреждения этого органа становится гораздо труднее.
Поэтому важно следить за состоянием своей печени. Как выяснил "Рамблер", врачи называют симптомы, которые говорят о том, что этот орган уже начал разрушаться.

Расстроенный желудок

Один из таких признаков — диспептический синдром, при котором характерны расстройства желудка, запоры или потеря аппетита. При этом человек может чувствовать горечь во рту, вздутие живота, частая отрыжка. Иногда это может сопровождаться ноющей болью и тяжестью с левой стороны.
Кроме того, о разрушениях печени просигналит и ваша кожа: она может приобретать желтоватый оттенок и бледнеть, а также зудить так, как это бывает при аллергиях.

Маскировка под простуду

На больную печень укажет также астеновегетативный синдром. Симптомы при нем напоминают простуду: слабость, упадок сил, незначительное повышение температуры. Этот синдром проявляется и неврологически — учащаются головные боли и повышается раздражительность.
Эксперты отмечают, что нарушения в работе печени влияют и на нервную систему. Так, что если вы заметили в своем поведении «детскую капризность» и нетерпение, возможно, стоит задуматься о вашем здоровье.

Десны, синяки, отеки

Еще один признак — геморрагический симптом. В эту группу симптомов входят кровотечения из носа и кровоточивость десен.
Также иногда возникает необъяснимая потеря веса и, наоборот, начинает расти живот или появляется отечность. Симптомом также станут неожиданно появившиеся синяки на теле.
Врачи рекомендуют обращаться к специалистам, как только вы заметили подобные признаки. На ранних стадиях заболевания печени поддаются более эффективному лечению.
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Болезни и лекарства , Видео
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