Третий человек в мире победил ВИЧ 

Ученым стало известно о третьем человеке в мире, который смог излечиться от ВИЧ.

Пациентом стал 36-летний бразильянец из Сан-Паулу. Курс лечения, в который входила агрессивная комбинация антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), сократило количество вирусных частиц до нуля. После прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в крови пациента.

Кроме того, многократно снизилось число антител, что сигнализирует об отсутствии зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. У подавляющего числа людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка постепенно возрастает в течение нескольких недель.

Однако на сегодняшний день ученые не могут сказать точно, что пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ. Исследователи еще не изучали лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие вируса.