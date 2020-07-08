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Третий человек в мире победил ВИЧ 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученым стало известно о третьем человеке в мире, который смог излечиться от ВИЧ.
Пациентом стал 36-летний бразильянец из Сан-Паулу. Курс лечения, в который входила агрессивная комбинация антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), сократило количество вирусных частиц до нуля. После прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в крови пациента.
Кроме того, многократно снизилось число антител, что сигнализирует об отсутствии зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. У подавляющего числа людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка постепенно возрастает в течение нескольких недель.
Однако на сегодняшний день ученые не могут сказать точно, что пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ. Исследователи еще не изучали лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие вируса.
В данный момент подтверждено лишь два случая излечения от ВИЧ. Американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. Однако это дорогостоящий и довольно рискованный подход, который не всегда срабатывает.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые создали лекарство от рака из яда скорпиона.
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Болезни и лекарства , Видео , Тимоти Браун
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