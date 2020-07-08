Нарколог объяснил, чем опасен алкоголь в жару 

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с радио Sputnik объяснил, почему алкоголь опасно употреблять в жаркую погоду.
По словам Казанцева, главная опасность заключается в том, что в жару даже от малых доз алкоголя опьянение наступает очень быстро.
"Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, — слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара, это может крепленое вино, различные алкогольные коктейли, это еще и удлиняет состояние опьянения",
— пояснил Казанцев.
Помимо этого, спиртное повышает риск получить травму:
"Довольно часто в жару человек в состоянии алкогольного опьянения пытается охладиться, прыгает в фонтаны, различные водоемы, не зная глубины, не рассчитывая свои силы. Человек может попасть в ДТП, даже не управляя транспортным средством, а переходя дорогу не по пешеходному переходу. Или просто уснуть на земле и заработать пневмонию".
Если же выпивать в жаркую погоду все же приходится, эксперт советует отдавать предпочтение слабоалкогольным негазированным напиткам:
"Их необходимо развести льдом либо прохладной водой. Желательно находиться под крышей, тентом, и лучше выбирать вечернее время, а не солнцепек. Главное — пить в умеренных дозах".
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