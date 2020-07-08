Нарколог объяснил, чем опасен алкоголь в жару 

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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с радио Sputnik объяснил, почему алкоголь опасно употреблять в жаркую погоду.

По словам Казанцева, главная опасность заключается в том, что в жару даже от малых доз алкоголя опьянение наступает очень быстро.

"Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, — слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара, это может крепленое вино, различные алкогольные коктейли, это еще и удлиняет состояние опьянения",

— пояснил Казанцев.

Помимо этого, спиртное повышает риск получить травму:

"Довольно часто в жару человек в состоянии алкогольного опьянения пытается охладиться, прыгает в фонтаны, различные водоемы, не зная глубины, не рассчитывая свои силы. Человек может попасть в ДТП, даже не управляя транспортным средством, а переходя дорогу не по пешеходному переходу. Или просто уснуть на земле и заработать пневмонию".

Если же выпивать в жаркую погоду все же приходится, эксперт советует отдавать предпочтение слабоалкогольным негазированным напиткам: