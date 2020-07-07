Россиянам назвали способ избежать бубонной чумы

Стало известно, как избежать заражения бубонной чумой. Напомним, что в Монголии была зафиксирована вспышка этой болезни.

Чтобы не заразиться бубонной чумой, следует избегать контактов с сырым мясом и кровью животных. Об этом сообщил врач-инфекционист Иван Коновалов в интервью "Комсомольской правде".

Как рассказал специалист, болезнь могут распространять зараженные животные, а также люди и блохи. Он также отметил, что бубонная чума может передаваться воздушно-капельным путем тогда, когда приобретает легочную форму.

Коновалов добавил, что от возбудителя чумы существует вакцина