Россиянам назвали способ избежать бубонной чумы

Стало известно, как избежать заражения бубонной чумой. Напомним, что в Монголии была зафиксирована вспышка этой болезни.
Чтобы не заразиться бубонной чумой, следует избегать контактов с сырым мясом и кровью животных. Об этом сообщил врач-инфекционист Иван Коновалов в интервью "Комсомольской правде".
Как рассказал специалист, болезнь могут распространять зараженные животные, а также люди и блохи. Он также отметил, что бубонная чума может передаваться воздушно-капельным путем тогда, когда приобретает легочную форму.
Коновалов добавил, что от возбудителя чумы существует вакцина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уже заявлял, что регионы России, где национальные традиции предполагают поедание сырого мяса, находятся под пристальным контролем.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые создали лекарство от рака из яда скорпиона.