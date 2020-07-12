Что нельзя делать при гастрите 

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. По статистике, в России больных с этим диагнозом более 3 миллионов человек.

бактерия Helicobacter pylori

безответственное отношение к питанию Чаще всего появление гастрита провоцируют следующие факторы:

В интернете много информации о том, что нужно делать в случае появления этого недуга. «Рамблер» решил рассказать, что делать категорически запрещено.

Ни для кого не секрет, что при обострении гастрита очень важно соблюдать диету. Многие продукты придется полностью исключить из своего рациона, например, газированные напитки. Также стоит отказаться от кисломолочных продуктов: творога, кефира, сметаны. Забудьте про свежую выпечку и торты. Старайтесь минимизировать количество продуктов с высоким содержанием сахара. Копчености, жирное и жаренное — тоже входят в список запрещенных продуктов.

Стоит отметить, что нельзя есть большими порциями. Начните питаться дробно — по 5-6 раз в день. Жидкую и твердую пищу не стоит принимать в один прием — соблюдайте между ними получасовой промежуток. Не используйте специи и постарайтесь сократить потребление соли.

При обострении гастрита вам следует отказаться от спорта. Особенно, от тех упражнений, которые чрезмерно напрягают мышцы пресса.

В случае соблюдения этих правил в комплексе с приемом лекарственных препаратов вам удастся победить недуг и не дать ему перейти в хроническую форму.

Не стоит пренебрегать гастритом, думая, что заболевание неопасно. Ведь это первый этап перед появлением язвенной болезни, которую лечить в разы тяжелее.