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Что нельзя делать при гастрите 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Что нельзя делать при гастрите
Фото: depositphotos.com
Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. По статистике, в России больных с этим диагнозом более 3 миллионов человек.
Чаще всего появление гастрита провоцируют следующие факторы:
  • бактерия Helicobacter pylori
  • безответственное отношение к питанию
В интернете много информации о том, что нужно делать в случае появления этого недуга. «Рамблер» решил рассказать, что делать категорически запрещено.
Ни для кого не секрет, что при обострении гастрита очень важно соблюдать диету. Многие продукты придется полностью исключить из своего рациона, например, газированные напитки. Также стоит отказаться от кисломолочных продуктов: творога, кефира, сметаны. Забудьте про свежую выпечку и торты. Старайтесь минимизировать количество продуктов с высоким содержанием сахара. Копчености, жирное и жаренное — тоже входят в список запрещенных продуктов.
Стоит отметить, что нельзя есть большими порциями. Начните питаться дробно — по 5-6 раз в день. Жидкую и твердую пищу не стоит принимать в один прием — соблюдайте между ними получасовой промежуток. Не используйте специи и постарайтесь сократить потребление соли.
При обострении гастрита вам следует отказаться от спорта. Особенно, от тех упражнений, которые чрезмерно напрягают мышцы пресса.
В случае соблюдения этих правил в комплексе с приемом лекарственных препаратов вам удастся победить недуг и не дать ему перейти в хроническую форму.
Не стоит пренебрегать гастритом, думая, что заболевание неопасно. Ведь это первый этап перед появлением язвенной болезни, которую лечить в разы тяжелее.
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Болезни и лекарства , Гастрит
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