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Россиянам раскрыли способ не заразиться бубонной чумой 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Россиянам раскрыли способ не заразиться чумой
Фото: Lenta.ru
Чтобы не заразиться бубонной чумой, вспышка которой зафиксирована в Монголии, следует избегать контактов с сырым мясом и кровью животных на Алтае. Такой способ раскрыл врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов в интервью «Комсомольской правде».
«Распространение инфекции происходит через контакт с источниками инфекции: ими являются зараженные животные, люди или блохи. Самые быстро перемещающиеся из этой когорты — люди, именно поэтому требуется своевременное выявление контактных лиц, заболевших и проведение противоэпидемических, в том числе карантинных мероприятий», — уточнил медик.
При этом, по его словам, воздушно-капельным путем чума передается только в том случае, если заболевание приобретает легочную форму.
Коновалов добавил, что вспышки чумы периодически происходят на территориях России, где традиции местных народов подразумевают поедание сырого мяса животных. Он подчеркнул, что от возбудителя чумы существует вакцина.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Он подчеркнул, что российские регионы, где исторически известны подобные заболевания, находятся под жестким контролем.
В начале июля вспышка бубонной чумы зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину, ее возраст не уточняется. Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
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Комментарии
Болезни и лекарства , Иван Коновалов , Геннадий Онищенко , Госдума , Комсомольская правда
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