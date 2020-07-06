Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ООН оценили влияние пандемии COVID-19 на борьбу с ВИЧ 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В ООН заявили, что COVID-19 повредил борьбе с ВИЧ
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Пандемия COVID-19 может серьезно подорвать эффективность мер по борьбе с ВИЧ в мире, говорится в заявлении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), опубликованном в понедельник.
"Пандемия COVID-19 уже серьезно повлияла на меры противодействия СПИДу и в будущем может еще больше подорвать их эффективность. Полный перерыв в лечении ВИЧ-инфекции на шесть месяцев может стать причиной более чем 500 000 дополнительных случаев смерти в странах Африки южнее Сахары в течение следующего года (2020–2021), что отбросит этот регион к уровню смертности от СПИДа, который был в 2008 году. Даже 20-процентный перерыв в лечении может вызвать дополнительные 110 000 смертей", — говорится в заявлении ЮНЭЙДС.
По данным организации, во всем мире за период с 2015 года произошло на 3,5 миллиона больше заражений ВИЧ и на 820 тысяч больше смертей из-за СПИДа, чем предполагалось при эффективной работе программ по борьбе с заболеванием.
В понедельник ЮНЭЙДС опубликовала ежегодный доклад под названием "Не упустить момент", в котором отмечается значительный, но крайне неравномерный прогресс, который был достигнут в борьбе с ВИЧ, особенно в расширении доступа к антиретровирусной терапии. На данный момент только 14 стран достигли целевых показателей 90–90–90 (90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус, из них 90% получают антиретровирусное лечение, и у 90% из получающих лечение достигнута подавленная вирусная нагрузка). В их числе Эсватини — страна, которая при самой высокой распространенности ВИЧ в мире (27% в 2019 году) обогнала установленные показатели и достигла уровней 95–95–95. При этом в регионах Восточной Европы и Центральной Азии с 2010 года число новых заражений ВИЧ выросло на 72%. Также на 22% выросло количество новых случаев ВИЧ-инфекции на Ближнем Востоке и в Северной Африке и на 21% — в Латинской Америке.
В докладе отмечается, что в 2019 году от вызванных СПИДом болезней умерли 690 тысяч человек, а 12,6 миллиона из 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ, не имели доступа к жизненно необходимому лечению. Однако из-за пандемии COVID-19 и того, что достигнутые успехи оказались неравномерно распределены внутри стран и между странами, глобальные цели в области ВИЧ, установленные на 2020 год, выполнены не будут, отмечают эксперты.
"В течение следующего десятилетия потребуются ежедневные решительные действия, чтобы вернуть мир на верный путь к достижению цели — положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году", — заявила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима.
Для борьбы с ВИЧ и коронавирусом ЮНЭЙДС с партнерами призвали государства к созданию "народной" вакцины от нового коронавируса. Этот призыв подписали более 150 мировых лидеров и экспертов, потребовав, чтобы все вакцины, лекарства и тесты были свободны от патентов, производились в массовых масштабах и распространялись справедливо и бесплатно для всех.
ЮНЭЙДС также призывает страны увеличить инвестирование средств в противодействие обоим заболеваниям. В 2019 году финансирование мер против ВИЧ сократилось на 7% по сравнению с 2017 годом, составив 18,6 миллиардов долларов. Это на 30% меньше, чем 26,2 миллиарда, необходимые для эффективного реагирования на ВИЧ в 2020 году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Комментарии
Болезни и лекарства , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый полезный для сердца витамин
Назван самый полезный для сердца витамин
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Найдена мощная защита против коронавируса
Найдена мощная защита против коронавируса
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
03:38
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
Болезни и лекарства
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
01:16
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
Болезни и лекарства
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Незаметные симптомы авитаминоза
04:34
Незаметные симптомы авитаминоза
ЗОЖ
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение